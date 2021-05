Covid: migliora la situazione negli ospedali

ROMA - Migliora la situazione dei ricoveri dei malati di Covid negli ospedali: nessuna Regione supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è sotto la soglia (15% rispetto al valore del 30% considerato critico), con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa da 1.689 (il 18 maggio) a 1.323 (il 25 maggio). Il tasso di occupazione in aree mediche scende ancora e i ricoveri in queste aree passano da 11.539 a 8.577.