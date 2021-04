ROMA - Ieri è arrivato il blocco della somministrazione del vaccino di AstraZeneca da parte dell'Olanda. "Non dobbiamo preoccuparci", dice il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, alla Stampa. ''Prendiamo decisioni politiche sulla base di evidenze scientifiche". In Italia, nonostante ci siano stati casi anche qui da noi, "Non fermeremo AstraZeneca come ha fatto l'Olanda. Bisogna andare avanti con la vaccinazione".