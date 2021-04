Recovery, Draghi alla Camera: "Disporremo di 248 mld"

Poi il presidente del Consiglio cita Alcide De Gasperi: "L’ opera di rinnovamento fallirà, se in tutte le categorie, in tutti i centri non sorgeranno degli uomini disinteressati pronti a faticare e a sacrificarsi per il bene comune".

ROMA — "Nel complesso potremmo disporre di circa 248 miliardi". Nel suo discorso alla Camera dei Deputati il premier Mario Draghi annuncia i contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza che "non è solo un insieme di progetti, ci sono dentro le vite degli italiani e il destino del Paese e la misura di quello che sarà il suo ruolo internazionale e come fondatore della Ue. Ritardi e miopie peseranno sulle nostre vite - ammonisce il premier - forse non ci sarà la possibilità di rimediare.