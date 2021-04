MILANO - Tira un vento arancione in Italia. I numeri, i trend, le curve raccontano l’aria migliore che si respira in Lombardia. La data decisiva è venerdì, per scalare le marce del semaforo delle restrizioni da lunedì prossimo. Ci sono almeno tre ottimi motivi per sperarlo: Indice di rischio a 216 con due sole province da rosso, Brescia e Mantova; in calo le richieste di soccorso all’Areu per eventi respiratori; l’Rt a 0,76, parametro da giallo.