(Foto Official Fb Laura Pausini)

MILANO - Laura Pausini si esibirà domenica 25 aprile alla cerimonia di premiazione della 93esima edizione degli Oscar. L'artista è candidata al premio per la Miglior canzone originale grazie a "Io sì", colonna sonora del film "La vita davanti a sè'' di Edoardo Ponti. La performance sarà registrata al Dolby Theatre di Los Angeles e trasmessa durante "Oscars: Into the Spotlight", lo show introduttivo della serata.