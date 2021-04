Il caso Sardegna: da zona bianca a rossa in poche settimane

CAGLIARI - Poco meno di 30 giorni fa le restrizioni erano minime e l'isola sperimentava un ritorno alla normalità. Da lunedi entrerà nella zona a più alto rischio contagio. Come è potuto accadere? I dati sui contagi lo spiegano.A 'condannare' la regione a ulteriori restrizioni è l'indice Rt rilevato dal monitoraggio Iss-ministero della Salute: è pari a 1,54, il più alto d'Italia e ben al di sopra della soglia di 1,25 che fa finire automaticamente le Regioni in zona rossa. Il passaggio in zona rossa è dovuto all'indice Rt della Regione che è cresciuto, "anche se gli altri parametri sono buoni", aveva annunciato l'assessore alla Sanità dell'Isola, Mario Nieddu, dicendo di essere stato avvertito dal ministro della Salute Roberto Speranza.Inoltre molti cittadini, secondo gli esperti, hanno inteso la zona bianca come un «liberi tutti», affollando bar e ristoranti giorno e notte, organizzando matrimoni e battesimi con decine e decine di invitati, infilandosi in locali angusti e al chiuso senza mascherine e senza alcun distanziamento.