(foto Regione Lombardia)

MILANO - ''Quando saremo fuori bisogna chiederlo ai medici, ma questa estate, entro luglio, sempre che arrivino i vaccini, saremo messi in una condizione tale per cui avremo riconquistato praticamente tutte le nostre principali libertà . Siamo nelle condizioni per dire che faremo un'estate da liberi'', ha dichiarato il presidente della Regione, Attilio Fontana.