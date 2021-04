Batista, un messaggio di speranza nel nuovo singolo ''Lasciamoci andare''

Dopo il successo ottenuto con il singolo d’esordio “Solo un filtro” ed il concerto nella storica venue londinese The Bedford Theatre, il talentuoso cantautore Battista torna a veicolare emozioni attraverso la sua splendida voce in “Lasciamoci Andare”, il suo nuovo singolo.

Un brano fortemente pop, scritto e composto dallo stesso artista e prodotto da Ric De Large e Dessa One in collaborazione con il chitarrista Pietro Spisni, che attraverso sonorità frizzanti ed attualissime, strizza l’occhio all’estate ed invita l’ascoltatore a godersi ogni istante della propria vita, trasportandolo sin dalle prime note in un mood allegro e spensierato.

Il testo è un susseguirsi di preziosi moniti – «A fingere un sorriso siamo bravi tutti, ad amarci per davvero un po’ meno»; «a fare tutto bene per sembrar perfetti ci si scorda tutto il resto e di essere se stessi», un’esortazione a «lasciare tutto indietro e poi ricominciare», perché «qualche volta può far bene pure il male».

In un periodo in cui, a causa dell’emergenza sanitaria, la nostra libertà individuale è stata giustamente messa in secondo piano a favore della salute collettiva, Battista vuole lanciare un segnale di speranza, ricordandoci di porre valore ad ogni singolo respiro dell’esistenza, cercando e riscoprendo la meraviglia che si cela dietro ad ogni piccolo gesto e che la condivisione può avvenire ed anzi, diventa imprescindibile, in periodi complessi. Ma è solo trovando la serenità interiore, la luce che brilla dentro di noi, che potremmo irradiarla a chi amiamo, indipendentemente dalla distanza fisica, dai confini, reali o fittizi, che ci separano dall’altro.

«Non so se posso definirmi un cantautore – dichiara l’artista -, ma so che mi piace scrivere canzoni e cantare di me alla gente, trovare storie in comune ed emozionarmi con loro, la musica mi ha salvato da situazioni e persone. “Lasciamoci andare” rappresenta per me la voglia di vivere ed una vera e propria rinascita, professionale e personale: nel corso degli anni mi sono spesso sentito dire che avevo molto talento, ma dovevo cercare una mia dimensione; be’, con questo pezzo penso di averla trovata. Il pop mi fa stare bene e cosa c’è di più pop di questo brano?».