Spostamenti, dad, negozi: ecco le regole

ROMA — Gli spostamenti in zona rossa sono consentiti solo se necessari, negozi chiusi tranne farmacie e alimentari, tabaccai, edicole, negozi per la vendita di generi di prima necessità (dalle librerie alle cartolerie, dall’ abbigliamento bambini alle ferramenta, dai negozi di fotografia a quelli di prodotti di pulizia). Chiusi i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, i mercati (salvo la vendita di soli generi alimentari).E' consentito fare sport da soli e vicino casa, didattica a distanza. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5, è sempre consentito il ritorno a casa e ci si potrà recare alle seconde case ma solo con i conviventi. Il governo promette il decreto Sostegni per le aziende entro la settimana e si cercano ulteriori fondi per i congedi, i ristori e l’assistenza domestica.