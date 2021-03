I negozi aperti in zona rossa

ROMA - A partire da lunedì, sarà possibile recarsi solo negli esercizi che vendono beni essenziali. Bar e ristoranti possono continuare a lavorare, ma solo col servizio d'asporto e consegna.A rimanere aperti quindi i negozi di generi alimentari assieme a tabaccherie, edicole, farmacie, parafarmacie, lavanderie, ottici, profumerie, erboristerie, cartolerie, negozi di intimo e di biancheria per la casa, ferramenta. Aperti anche i negozi per bambini, dai giocattoli all'abbigliamento. Dei mercati, continuano l'attività solo quelli che vendono esclusivamente generi alimentari.Chiusi barbieri, parrucchieri, centri estetici, negozi di abbigliamento, calzature e gioiellerie. Possibili anche consegne e montaggio di mobili e consegne di oggetti acquistati prima delle restrizioni. I centri commerciali restano chiusi nel fine settimana. Ma anche negli altri giorni della settimana dovremo abituarci alle aree 'sbarrate' con la dicitura 'non vendibile', riservata alla merce proibita.Per bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie restano consensiti la consegna a domicilio senza limiti di orario e l'asporto fino alle 18 senza restrizioni e fino alle 22 per chi ha attività con cucina. Aperti autogrill, bar e ristoranti di ospedali e aeroporti.