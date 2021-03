Draghi congeda Arcuri

OMA - Cambio al vertice contro il Covid. Fuori Domenico Arcuri, a cui vanno i ringraziamenti del Governo, dentro Francesco Paolo Figliuolo. È questo il nome nuovo scelto dal Presidente del Consiglio Mario Draghi per gestire l'emergenza Covid. Il Generale di Corpo d'Armata Figliuolo, originario di Potenza, nel corso della sua carriera in seno alla Forza Armata dell'Esercito ha ricoperto diversi ruoli anche in ambito internazionale e, nel 2018, è stato nominato Comandante Logistico dell'Esercito.