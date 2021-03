Draghi-Bergoglio, primo incontro in Vaticano

(credits: Vatican Media)

CDV - Mattinata intensa per Mario Draghi in Vaticano. Il premier, dopo aver presenziato all'inaugurazione dell'anno giudiziario della Santa Sede, ha incontrato per la prima volta Papa Francesco nel ruolo di presidente del Consiglio dei Ministri italiano. Un colloquio cordiale in vista dell'udienza ufficiale prevista dopo Pasqua. Nella stessa metà giornata di sabato 27 marzo 2021, Draghi ha presenziato alla Messa celebrata dal Cardinale Segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin e ha anche visitato la Cappella Sistina.