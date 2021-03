Difesa: Pucciarelli, "Auguri all’Aeronautica Militare, da 98 anni al servizio del Paese"

ROMA - “Oggi celebriamo 98 anni di storia dell’Aeronautica Militare. Un anniversario che cade in un momento eccezionalmente complicato per il nostro Paese, un’emergenza sanitaria che sta mettendo a dura prova la vita di tutti noi, ma che supereremo grazie anche allo straordinario contributo degli uomini e delle donne dell’Arma Azzurra. Invio sinceri auguri al Generale Enzo Vecciarelli, al Generale Alberto Rosso e a tutto il personale dell’Aeronautica Militare. Ai nostri Caduti, che in Italia e all’estero hanno perso la vita, rivolgo un commosso pensiero; ai loro familiari va il nostro abbraccio simbolico”, rende noto il Sottosegretario alla Difesa Stefania Pucciarelli.“Dal 1923 la nostra Aeronautica Militare è al servizio del Paese, della collettività. Oggi l’Arma Azzurra è una componente fondamentale dello strumento militare nazionale, in grado di esprimere capacità operative ed eccellenze tecnologiche di altissimo livello per garantire protezione e solidarietà ai cittadini e contribuire alla salvaguardia della sicurezza e della stabilità internazionale. Una Forza Armata – prosegue Pucciarelli - composta da uomini e donne che operano ogni giorno, in Italia e all’estero, con competenza, professionalità ed elevato spirito di servizio, onorando il nostro tricolore. Valori che il personale dell’Aeronautica Militare ha messo in campo fin dal primo giorno di questa pandemia. Il rimpatrio dei connazionali dalla Cina, il trasporto aereo dei pazienti in alto bio- contenimento, il supporto sanitario dei medici militari presso gli ospedali così come il trasporto aereo di apparati e materiale sanitario su richiesta della Protezione Civile, sono tutte attività fondamentali che la nostra Aeronautica ha assicurato quotidianamente e intensamente senza risparmio di energie.Un contributo che l’Arma Azzurra continua a dare al Paese grazie anche all’attività svolta presso l'Aeroporto militare di Pratica di Mare, centro nevralgico per la gestione dell'emergenza sanitaria, scalo diventato l'hub nazionale per lo stoccaggio delle dosi del vaccino. Rinnovo il mio sentito ringraziamento a tutto il personale dell’Arma Azzurra, una Forza Armata che tanto ha dato e tanto continua a dare al nostro Paese. Auguri e buon 98° anniversario!” – conclude il Sottosegretario Pucciarelli.