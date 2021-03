Covid, Omceo Roma: Lazio arancione? Da terapie intensive brutti segnali

(Agenzia DIRE) ROMA - "Il Lazio arancione? Purtroppo stanno aumentando le terapie intensive e i ricoveri, così come aumentano le persone in isolamento a casa. Non è un bel segnale". Risponde così il presidente dell'Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato dall'agenzia Dire sul rischio di un eventuale cambio di colore del Lazio, da giallo ad arancione, la prossima settimana.Ma cosa ne pensa dell'ipotesi di lockdown 'soft', con zone rosse per tutta Italia nei fine settimana? "Andrebbero benissimo- risponde Magi alla Dire- non possiamo fermare di nuovo il Paese con un lockdown totale se tanto non abbiamo i vaccini. Il lockdown vero e proprio avrebbe avuto un senso se avessimo potuto vaccinare tutti".