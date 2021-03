Bulgaria-Italia 0-2: Belotti e Locatelli fanno volare Mancini

(via Nazionale Italiana di Calcio Fb)





Il match si sblocca al 43' su rigore trasformato da Belotti. Con il vantaggio in tasca, gli azzurri provano a trovare il raddoppio. Ci prova ancora Belotti, ma il suo tentativo s'infrange sul palo. Il raddoppio arriva così all'82' con Locatelli. Forti del doppio vantaggio, l'Italia prova a portare a casa una vittoria ancora più netta, ma la Bulgaria resiste respingendo i successivi tentativi azzurri.



Roberto Mancini può comunque sorridere per aver portato a casa il 24esimo risultato utile consecutivo e mercoledì potrebbe ulteriormente allungare la sua striscia positiva.

