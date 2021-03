Biden contro Putin: "E' un assassino"

WASHINGTON - Guerra aperta tra Joe Biden e Putin. Il presidente statunintense, in un'intervista rilasciata ad un'emittente tv, ha dichiarato che Vladimir Putin è un assassino. "Lei conosce Vladimir Putin. Pensa che sia un killer?", gli ha chiesto il giornalista. "Lo penso", ha risposto il presidente, promettendo che il leader del Cremlino "pagherà un prezzo" per aver tentato di influenzare le elezioni presidenziali del 2020''.Dichiarazioni pesanti che arrivano all'indomani di alcune notizie che circolano, secondo cui Putin autorizzò le operazioni per denigrare Biden e aiutare il suo rivale Donald Trump, minando la fiducia nel processo elettorale ed esacerbando le divisioni socio-politiche degli Stati Uniti.