Sondaggio Dire /Tecnè: Draghi riuscirà a governare? Sì per 56,9%

(Agenzia DIRE) ROMA - Il nuovo governo potrebbe essere sostenuto da partiti tradizionalmente avversari come Lega, Pd, LeU/Si, M5S, Fi. Il presidente incaricato Mario Draghi riuscira' a governare? Si' per il 56,9% degli italiani, no per il 29,0%, il 14,1% non sa. Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecne' con Agenzia Dire, su un campione di 1.000 casi, rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia, articolato per sesso, eta', area geografica con estensione territoriale nazionale, in base a interviste effettuate il 5 febbraio 2021.