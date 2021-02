Sapienza, tamponi gratuiti per gli studenti

ROMA - Al via il 1° marzo la campagna di screening che offre agli studenti della Sapienza la possibilità di sottoporsi gratuitamente a tamponi molecolari per la diagnosi di SARS-CoV-2. "Non sfugge l'importanza di una campagna di tracciamento con tamponi molecolari per gli studenti, grazie alla disponibilità dell'Azienda Policlinico Umberto I e dei suoi operatori che mi sento di ringraziare in modo particolare nella persona del direttore generale Fabrizio d'Alba", ha sottolineato la rettrice Antonella Polimeni.