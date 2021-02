Inter, 2-0 a Firenze e nuovo sorpasso al Milan

(via Inter fb)





La Fiorentina priva di Ribery e Castrovilli mostra maggior intraprendenza soprattutto nel primo. Bonaventura colpisce la traversa e Biraghi è fermato da Handanovic che compie gli straordinari in altre occasioni. Gli ospiti però sanno gestire i tempi di gara: Brozovic e Barella tessono preziose trame di gioco e anche Sanchez sa prendere spazi e lanciare a rete i compagni. Il vantaggio è una perla da fiori area del talento sardo del centrocampo interista. Barella, infatti potrebbe raddoppiare.





Nel secondo tempo la pressione viola cala e gli spazi offrono le falcate di Hakimi. Il laterale offre l'assist vincente per il raddoppio di Perisic. La partita mette in risalto la tecnica dell'Inter. Lukaku prova a sigillare il risultato ma, il belga non è brillante. Poi Dragowsky è abile sulla zuccata di Gagliardini. Adesso l'Inter dall'alto della classifica mette pressione al Milan.

- Trascinata da Barella, in splendida forma, l'Inter passa a Firenze. In casa viola i nerazzurri vincono 2-0 e in attesa della gara del Milan si prendono il primo posto. La presra degli uomini di Conte è convincente ed è una grande iniezione di fiducia in previsione delle prossime gare con tro la Juve, la Lazio, il Milan.