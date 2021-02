Firenze, restrizioni per il weekend

FIRENZE - Nuove misure anti assembramento per il weekend a Firenze. Ad annunciarlo il sindaco Dario Nardella: "Per questo fine settimana metteremo in campo qualche misura nuova per prevenire il più possibile il rischio di assembramenti e quei fenomeni che abbiamo visto soprattutto nella zona di Sant'Ambrogio, Ciompi, Santa Croce e che non sono ammissibili. Una cosa è divertirsi, passare del tempo passeggiando, altro imbastire delle vere e proprie feste all'aperto senza mascherine, nel pieno disprezzo di qualunque regola basilare che riguarda la salute di tutti noi".