Coronavirus: l'ultimo report dell'lss sui contagi in Italia

ROMA - Dall'inizio della pandemia, l'85% dei casi è stato registrato in dieci Regioni. Intanto, si cominciano a vedere i primi effetti positivi della campagna di vaccinazione. I contagi tra gli operatori sanitari sono più che dimezzati da quando sono iniziate le somministrazioni.Secondo l'Istituto l'85% dei casi Covid in Italia da inizio pandemia sono stati diagnosticati in 10 regioni:Otto regioni) hanno riportato tra 30.000 e 70.000 casi.Il numero dei casi indicati è riferito al tasso di incidenza cumulativa per 100.000 abitanti.