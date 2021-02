Coronavirus, i nuovi colori delle Regioni

ROMA - Sono quattro i territori che da gialli diventano arancioni, ma sono state istituite diverse zone rosse locali. Una sola Regione, la Sicilia, passa invece a una zona di rischio inferiore. Le nuove misure entrano in vigore da domani.Con i nuovi dati del monitoraggio didel venerdì c'è un cambio di colore per alcune regioni. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le ordinanze che portano in arancione Abruzzo, Liguria, Toscana e la provincia di Trento. Passa da arancione a gialla la Sicilia. Le nuove misure saranno valide a partire da domenica