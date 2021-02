Coronavirus, dove sono i casi di variante inglese in Italia

ROMA - Secondo il ministro Speranza, il 17,8% dei contagi in Italia è relativo alla variante scoperta in Inghilterra e presto diventerà la principale nel Paese. Dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, ecco dove sono stati segnalati i casi.La variante circola soprattutto nel centro del Paese, come in parte era già noto, è cioè tra Umbria, Marche, Abruzzo, Emilia che hanno percentuali superiori alla media. Oggi del tema si parlerà nel corso del Cts. La variante inglese del virus SarsCov2 è probabilmente destinata - secondo gli studi dell'Istituto superiore di sanità - a diventare quella prevalente in poco tempo. "In 5-6 settimane la variante inglese potrebbe sostituire il virus SarsCov2 ora circolante", ha dichiarato, presidente dell'Istituto superiore di sanità, aggiungendo poi che comunque risponde al vaccino."Per l’indagine è stato chiesto ai laboratori delle Regioni e Province autonome di selezionare dei sottocampioni di casi positivi e di sequenziare il genoma del virus, secondo le modalità descritte nella circolare del ministero della Salute dello scorso 8 febbraio -- I campioni analizzati sono stati in totale 852 per 82 laboratori, provenienti da 16 regioni e province autonome, ripartiti in base alla popolazione. Il risultato medio è in linea con quello di altre survey condotte in Europa. Il range di prevalenze sembra suggerire una diversa maturità della sub-epidemia determinata probabilmente da differenze nella data di introduzione della variante stessa. È presumibile pertanto che tali differenze vadano ad appiattirsi nel corso del tempo".