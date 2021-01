Supercoppa Italiana: Ronaldo e Morata stendono il Napoli

(via Juventus Fb)

- È la Juventus a conquistare la Supercoppa Italiana battendo per 2 a 0 il Napoli al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il match si è rivelato equilibrato con le due squadre che hanno avuto più cura della fase difensiva. L’equilibrio è durato fino al 64’ del secondo tempo quando il solito Ronaldo ha sbloccato il risultato. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, una deviazione di Bakayoko ha permesso al portoghese di girare il pallone in rete con facilità .I partenopei hanno mancato l’occasione per pareggiare, fallendo un calcio di rigore conquistato al 79’ per un fallo di McKennie su Mertens. Insigne ha calciato fuori dagli undici metri. Al 95', con il Napoli riversato in avanti alla ricerca della rete che avrebbe riaperto i giochi, la Juventus ha raddoppiato con un contropiede guidato da Cuadrado e finalizzato da Morata.