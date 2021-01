Pregliasco: "Non si va come sperava"

ROMA — Invita alla cautela il virologo dell’università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco: "C’è stata una frenata nei miglioramenti che stavamo vedendo sul fronte dell’epidemia di Covid-19. Il fatto che aumenti la percentuale di positivi con pochi tamponi eseguiti in questi giorni ci fa intravedere che le cose non stanno andando bene, non come si sperava". Pregliasco ha parlato anche di "qualche spia d’allarme" nei numeri del coronavirus Sars-CoV-2 in Italia, aggiungendo: "Il rischio di terza ondata c’è ancora".