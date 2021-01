Immunità: studi definiscono le tre sostanze che la stimolano

LECCE - Nell’ultimo periodo si parla tanto d’immunità dell’organismo verso i fattori aggressivi esterni ed, in particolare, le infezioni. Su tutte quelle da coronavirus. È interessante, a tal proposito, quanto dichiarato da una professoressa associata presso il dipartimento di Dietologia e Nutrizione dell'università della Florida, Cristina Palacios, che ha cercato di chiarire quali vitamine e minerali sono più efficaci per rafforzare le nostre difese immunitarie.Da quanto dichiarato emergono alcune conferme che per Giovanni D'Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, seppur già note meritano di essere ricordate in questo singolare periodo della nostra storia. Innanzitutto ha evidenziato l'importanza della vitamina C, necessaria ai globuli bianchi per aiutare a combattere le infezioni. E, quindi, ha consigliato di mangiare arance, pompelmi, fragole, pomodori e mirtilli rossi. L’esperta ha, peraltro, sottolineato che bassi livelli di vitamina D sono legati all'aumentato rischio di malattie respiratorie negli adulti e nei bambini. Ha consigliato di prendere un integratore di vitamina D3 e di verificare con un medico il dosaggio richiesto.Anche lo zinco è fondamentale per il normale sviluppo e funzionamento delle cellule responsabili del funzionamento del sistema immunitario, ha detto. Infine, ha aggiunto che una buona concentrazione di zinco nell'organismo può inibire la replicazione di virus come il poliovirus e il coronavirus.