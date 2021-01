In un video, catturato dalla telecamera di sicurezza e recentemente pubblicato su Facebook dalla proprietaria dei due animali domestici, Julieta Firpo, si può vedere come il pitbull «Luna», 14 anni, cade improvvisamente nella vasca. Vedendo la scena, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti«Caipirinha» corre per aiutare l’amica: l’afferra per il collo, la guida fino alla scaletta della piscina e, alla fine, la trascina fuori dall’acqua. Senza parole.

SUNCHALES - E' successo nella città di Sunchales, in Argentina, i cani Luna e Caipirinha vivono insieme da anni, e Luna che è cieca in questi ultimi giorni ha iniziato a disorientarsi. Il 20 dicembre passeggiando nel cortile è caduta in piscina. Luna non sa nuotare, di solito si tiene sempre alla larga dalla piscina di casa sua, ma di colpo inavvertitamente cade in acqua. Vedendo la sua amica in difficoltà, Caipirinha l’aiuta ad uscire dalla piscina.