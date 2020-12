Sorteggio Nations League: l'Italia pesca la Spagna

L'Italia nella semifinale della Final Four di Nations League affronterà la Spagna. E' questo il risultato del sorteggio che si è svolto a Nyon. Il match si giocherà il 6 ottobre 2021 allo stadio San siro di Milano. Nell'altra semifinale, invece, si affronteranno Belgio e Francia il 7 ottobre 2021 all'Allianz Stadium di Torino. Le due Nazionali che usciranno vittoriose dalle semifinali si contenderanno la vittoria in finale 10 ottobre 2021, sempre a San Siro.L'urna di Nyon non è stata molto benevola per gli Azzurri di Mancini che, tuttavia, dopo aver brillato e convinto durante le varie fasi della competizione, sono pronti a prendersi prima la finale e poi la vittoria. Roberto Mancini, commentando l'esito del sorteggio, si è detto affascinato dalla sfida che metterà di fronte due squadre molto simili. Prima di affrontare la Spagna contro cui nei tre precedenti a Milano l'Italia è sempre stata imbattuta, gli Azzurri affronteranno l'impegno del primo Europeo itinerante contro con Turchia, Galles e Svizzera nel gruppo A."Sarà una bella sfida, ci sono le quattro migliori nazionali d'Europa quindi ci sarà sicuramente da divertirsi. Ma alla fine... vinceremo noi", ha detto ai microfoni di Sky Sport il C.T. Mancini aggiungendo una risata a quel "vinceremo noi".