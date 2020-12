Macron positivo al Covid

Macron sarà posto in isolamento, dove vi rimarrà per 7 giorni. Al momento, invece, non si conosce lo stato di salute della First Lady Brigitte Macron.

Il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, è risultato positivo al Coronavirus. Il tampone è stato necessario dopo che Macron ha avvertito i primi sintomi. A dare comunicazione ufficiale è l'Eliseo, che sottolinea che Macron continuerà a seguire le vicende del Paese, che deve fare fronte all'aumento di contagi da Coronavirus.