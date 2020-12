Italia giallo e arancione, invito alla prudenza

Se questa tempistica non venisse rispettata, resterebbe in vigore la disposizione originaria, che vieta tutti gli spostamenti. Non aiuta il fatto che il Parlamento sia impegnato nella sessione di bilancio per la manovra.

ROMA - A partire da oggi nessuna regione o provincia autonoma è di colore rosso, il livello di rischio contagio più alto. Gli esperti del governo, però, chiedono maggiore attenzione rispetto alle regole soprattutto durante le festività.Intanto per la modifica del decreto che blocca gli spostamenti tra Comuni il 25 e 26 dicembre ed il 1° gennaio è una corsa contro il tempo. Infatti, per rendere effettive le modifiche è necessario che il testo venga approvato in via definitiva e pubblicato in Gazzetta ufficiale entro il 24 dicembre.