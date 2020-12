Covid: in Toscana 181 nuovi contagi

Sono 181 i nuovi contagi in Toscana nelle ultime 24 ore, 29 invece le vittime. Sono invece 1.325 i soggetti testati oggi, di cui il 13,7% è risultato positivo. I ricoverati sono 1.054 (42 in più rispetto a ieri), di cui 164 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 29 nuovi decessi: 18 uomini e 11 donne.

Il Veneto continua ad essere la Regione con più contagi: nelle ultime 24 ore sono stati 2.782 i nuovi positivi e 69 morti. Crescono i ricoverati: 3007 (+77), nelle terapie intensive ci sono 387 pazienti (-4 rispetto a ieri).