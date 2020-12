Burioni: "Inaccettabile chiedere sacrificio italiani in presenza di ritardi in vaccinazione anti Covid"

ROMA — "Non sarebbe accettabile da parte del Governo chiedere il minimo sacrificio agli italiani - ha twittato Roberto Burioni - in presenza di ritardi e disorganizzazione nella vaccinazione anti Covid-19. Questa è la mia opinione di semplice cittadino", puntualizza il virologo in un altro tweet.