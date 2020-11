Uccide e brucia il corpo di un 73enne per rubargli la pensione: arrestato

MESSINA - Dopo 4 mesi di indagini, i carabinieri hanno arrestato a Milazzo, in provincia di Messina, un 56enne accusato di aver ucciso accoltellato un 73 e di aver bruciato il suo corpo in una discarica. Secondo gli inquirenti il gesto sarebbe stato compiuto per rubare la pensione della vittima.