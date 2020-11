Sud Corea, +300 casi per il quinto giorno consecutivo

(EPA-EFE/YONHAP SOUTH KOREA OUT​)



SEUL - In Corea del Sud il numero dei nuovi casi di contagio da Covid-19 ha superato quota 300 per il quinto giorno consecutivo. Le autorità sanitarie stanno considerando nuove restrizioni per impedire la terza ondata.