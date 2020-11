CROTONE - Il cedimento è avvenuto a Melissa, in provincia di Crotone, e fortunatamente non risultano feriti. Diversi disagi anche in altre zone della Calabria, dove è stata diramata l'allerta rossa ed alcune famiglie sono state evacuate. La situazione è decisamente critica anche in Sicilia.Il geologo Osso commenta: “Ben 24 anni non sono bastati per capire le cause e agire per contenere gli effetti al suolo delle piogge intense ricorrenti nella Calabria jonica”.