Elezioni Usa, Biden: "Sarò un presidente che unisce"

(Olivier DOULIERY / AFP)



WASHINGTON - Nel suo primo discorso dopo la vittoria contro Trump il presidente eletto Joe Biden tiene il suo primo discorso alla Nazione facendo appello all'unità: "Noi non ci sono stati blu o stati rossi, ci sono solo gli Stati Uniti". Kamala Harris: "Protetta l'integrità della democrazia"."Sarò un presidente che unisce e non un presidente che divide. Torniamo ad ascoltarci, siamo tutti americani": è il messaggio di riconciliazione nazionale lanciato da Joe Biden nel suo discorso della vittoria pronunciato stanotte nel Delaware insieme alla sua vice Kamala Harris. Lei sale sul palco vestita di bianco accolta con un tifo da stadio, fra clacson impazziti e bandiere americane. "Avete scelto la speranza, l'unità, la scienza e soprattutto la verità", afferma la vicepresidente eletta a Wilmington. Biden annuncia "massimo sforzo contro la pandemia". E secondo il Washington Post avrebbe già pronti una serie di decreti per rovesciare alcune delle decisioni prese dal presidente uscente Donald Trump, dalla rottura sul clima e la salute ai migranti. "Non esistono Stati blu e stati rossi. Esistono solo gli Stati Uniti", dice Biden. "Diamoci una possibilita' aiutandoci l'uno con l'altro".Trump, intanto, non concede la vittoria. La sua offensiva legale contro il risultato delle elezioni inizierà "lunedì per assicurare che le leggi elettorali siano rispettate e che venga eletto il legittimo vincitore", ha affermato assicurando che "questa elezione è lungi dall'essere finita. La vittoria di Joe Biden non è stata certificata in tutti gli Stati".