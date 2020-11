Covid, calano i positivi con 23.232 casi ma salgono i decessi: 853 morti (+223)

ROMA - Oggi in Italia si registrano 23.232 casi, in leggero aumento rispetto a ieri ma con 40mila tamponi in più. Purtroppo accompagnati da 853 decessi, il dato più alto della seconda ondata. A comunicarlo il Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute,, al punto stampa al ministero sull’analisi della situazione epidemiologica. «Oggi 188.659 tamponi - ha spiegato - ed è diminuita la proporzione di positivi sul totale dei tamponi. Però brutto dato dei decessi, 853, in aumento di 200 rispetto a ieri.