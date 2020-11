Coronavirus: oggi in Italia 37.978 contagiati e 636 morti. +89 terapie intensive

ROMA - Questi i dati del 12 novembre relativi al cronavirus diffusi dal Ministero della Salute: 37.978 contagiati e 636 morti. +89 le terapie intensive, 429 i ricoveri in più (29.873 il numero complessivo dei ricoveri), 234.672 tamponi effettuati. I guariti sono 15.645, il tasso di positività è del 16,2% (+1,6%).— I dati di oggi in Puglia: 1.434 nuovi contagi, 39 morti, 8.936 tamponi, 145 in terapia intensiva.