Atlantia, ora preoccupano gli aeroporti in Costa Azzurra

MILANO - Atlantia, la società partecipata della famiglia, controlla la maggioranza della finanziaria che gestisce gli aeroporti della regione francese. Il downgrade da parte delle agenzie di rating mette però a rischio secondo Business Insider la situazione della società: oltre a un grosso debito bancario, rende la situazione più difficile da gestire.L'agenzia di ratingil 18 novembre ha declassato da Baa3 a Ba1, ovvero l’ultimo gradino dell’investment grade al primo del “non investment grade”, che segnala la non affidabilità per gli investitori, il debito “senior secured” di Azzurra Aeroporti spa. E quest’ultima è la finanziaria che controlla con la maggioranza del 64% Aéroports de la Côte d’Azur (Aca), società su cui Moody’s ha confermato il giudizio Baa2 e cui fanno capo gli aeroporti di Nizza e di Cannes Mandelieu, che operano con una concessione in scadenza nel 2044, oltre che l’Aeroporto di Saint Tropez.