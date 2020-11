5 luglio '84, Maradona entra nel "suo" San Paolo

NICOLA ZUCCARO - E' il 5 luglio 1984 quando, in un pomeriggio di piena estate, dopo essere sbarcato all'aeroporto di Capodichino, Diego Armando Maradona raggiunge il San Paolo di Napoli. Qui, dopo la militanza nel Barcellona, sale per la prima volta le scale che dagli spogliatoi conducono al rettangolo di gioco dell'impianto sportivo di Fuorigrotta. Al suo ingresso in campo, è l'apoteosi. E' il 5 luglio 1984 quando, in un pomeriggio di piena estate, dopo essere sbarcato all'aeroporto di Capodichino, Diego Armando Maradona raggiunge il San Paolo di Napoli. Qui, dopo la militanza nel Barcellona, sale per la prima volta le scale che dagli spogliatoi conducono al rettangolo di gioco dell'impianto sportivo di Fuorigrotta. Al suo ingresso in campo, è l'apoteosi.

La prima che apre una parentesi lunga e intensa per la Serie A italiana ed in particolare per la storia del Napoli, segnata dalla conquista di 2 scudetti (1987 e 1990), di una Coppa Uefa nel 1989 e di una Supercoppa italiana nel 1990. Una parentesi aperta da un lungo palleggio, con il quale Maradona conquista il pubblico di uno stadio che il sindaco di Napoli desidererebbe intitolare al Pibe de Oro, ultimo Re di una Napoli calcistica e non che fu.