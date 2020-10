Vaccini: in Lombardia è scontro Sala-Gallera

MILANO - Facendo eco alla sua vice, il sindaco di Milano Sala ha dichiarato di non sentirsi tutelato come lombardo dall'assessore regionale alla sanità. Al centro dello scontro i vaccini influenzali quasi impossibili da reperire, ma per l'assessore Gallera le accuse sono ingiustificate e strumentali.