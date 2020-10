Lombardia, coprifuoco dalle 23 alle 5: c'è l'ok del Governo

MILANO - Arriva l'ok da Palazzo Chigi allo stop di tutte le attività e degli spostamenti, ad esclusione dei casi "eccezionali" (motivi di salute, lavoro e comprovata necessità), nell'intera Lombardia dalle ore 23 alle 5 del mattino a partire da giovedì 22 ottobre. Il governo ha già dato l'ok alla proposta che all'unanimità hanno fatto i sindaci di tutti i Comuni capoluogo della Lombardia, il presidente dell'Anci, Mauro Guerra, e il governatore Attilio Fontana.La proposta è stata lanciata a causa della rapida evoluzione della curva epidemiologica e dalla previsione della "Commissione indicatori" secondo cui a fine ottobre potrebbero esserci circa 600 ricoverati in terapia intensiva e fino a 4.000 in terapia non intensiva.