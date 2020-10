Dopo giorni di dibattiti ed approfondimenti di inchiesta, il giudice sportivo ha emesso la sentenza su Juventus-Napoli, big match della 3° giornata di campionato, mai disputato per lo stop dell'Asl nei confronti dei partenopei in partenza per Torino. Il verdetto condanna gli uomini di Gattuso alla sconfitta per 3-0 a tavolino più un punto di penalizzazione in classifica. Sono attese le motivazioni che hanno spinto a tale decisione il giudice Mastrandrea.