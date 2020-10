Conte: "Ce la faremo anche questa volta"

Poi Conte ha parlato che ci sono in arrivo aiuto per le categorie penalizzate: “Sono già pronti gli indennizzi a beneficio di coloro che verranno penalizzati da queste norme. I ristori arriveranno direttamente sul conto corrente degli interessati con bonifico bancario dall’Agenzia delle entrate. Verrà cancellata la seconda Imu dovuta entro il 16 dicembre, confermata la cassa integrazione, offerta nuova indennità mensile per gli stagionali del turismo e dello spettacolo. Daremo ulteriore mensilità del reddito di emergenza. Confidiamo di migliorare la curva epidemiologica nelle prossime settimane. Confidiamo che nel mese di novembre soffriremo un poco, ma stringendo i denti a dicembre potremo tornare a respirare. Il nostro obiettivo non è riportare la curva a zero, ma tenerla sotto controllo in modo da non avere situazione critica su vari fronti”. E ha poi aggiunto: “Ce l’abbiamo fatta nella prima fase e ce la faremo anche ora. L’Italia è un grande paese”.

ROMA - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiesto di limitare gli spostamenti: “Bisogna muoversi solo per motivi di lavoro, studio, salute e necessità. Il coprifuoco? È una parola che non ci piace, non lo abbiamo introdotto”.