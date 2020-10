Anche Ronaldo positivo al Coronavirus

Anche il re del calcio mondiale, Cristiano Ronaldo, è positivo al Coronavirus. La notizia arriva da un comunicato della Federcalcio del Portogallo, dove già nella serata di ieri l’attaccante della Juve era stato sottoposto a un tampone dall’esito incerto. Il nuovo test ha confermato la positività: Ronaldo non giocherà ovviamente domani in Nations League contro la Svezia, è asintomatico e sta bene ma è in isolamento.Proprio ieri sera Cr7 postava un selfie a cena con tutti i compagni: tavolata a distanziamento zero, e senza mascherine. E i media spagnoli, nel riportare la notizia, fanno risaltare la foto di lui, Pepe e Sergio Ramos dopo lo 0-0 con la Spagna di qualche giorno fa.