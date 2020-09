Squalo martello avvistato dalla spiaggia: allerta della Guardia Costiera

MAZARA DEL VALLO - Terrore in spiaggia per uno squalo martello di circa 2 metri avvistato in mare. Il capo del Compartimento Marittimo della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, CP Vincenzo Cascio, ha firmato un avviso di pericolosità in seguito all’avvistamento di esemplari del genere “Sphyrna” (comunemente denominati “Squalo martello”) ,in data 30 agosto 2020, nelle acque antistanti località Capo Feto, in un fondale di circa 7/8 metri di profondità e ad una distanza di circa 700 metri dalla costa.Si raccomanda pertanto la massima prudenza ed attenzione a chiunque, a qualunque titolo, effettui attività natatorie e subacquee, o pratichi attività quali Windsurf, Kite-surf, Stand-Up Paddle (SUP) e similari nelle acque del Compartimento Marittimo di Mazara del Vallo. Eventuali avvistamenti devono essere riferiti con immediatezza alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo, telefonando al numero per le emergenze in mare 1530, al numero unico per le emergenze 112, ovvero al numero diretto 0923 946388.Il presente avviso, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,è emanato ai fini della sicurezza della balneazione ed a tutela della vita umana in mare, nell’espletamento delle funzioni di polizia marittima previste dal Codice della Navigazione, ferme restando tutte le specifiche competenze che la legge affida ad altri Enti o Autorità.