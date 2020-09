Msc Crociere: nuovi sconti per gli ospiti di Grandiosa

NAPOLI – Parte oggi una promozione che permette di partire su una delle crociere a bordo dell’ammiraglia MSC Grandiosa al prezzo irripetibile di 299 euro per persona. Si tratta di una “Promo Flash”, quindi è valida su tutte le partenze di settembre e ottobre, ma chi vorrà approfittarne avrà solo una settimana di tempo, perché scade venerdì 18 settembre.L’itinerario di MSC Grandiosa parte da Genova ogni domenica e prevede tappe a Civitavecchia (lunedì), Napoli (martedì), Palermo (mercoledì), Malta (venerdì) e rientro a Genova la domenica successiva. Gli ospiti possono decidere di iniziare e terminare la propria crociera in uno dei porti italiani a scelta, a seconda di quello che ritengono essere per loro il più comodo da raggiungere.“Partire in crociera non è mai stato così conveniente, non soltanto per il prezzo” ha spiegato Leonardo Massa, Managing Director Italia di MSC Crociere. “Infatti, per garantire il distanziamento sociale, è stata ridotta la capienza massima della nave e, di conseguenza, l’esperienza della crociera a bordo è ancora più ricca perché ci sono più spazi a propria disposizione ed è più semplice accedere alle attività di bordo, dal teatro ai ristoranti tematici, dall’intrattenimento alle attività sportive, dalle piscine ai massaggi nel centro benessere balinese”.Le crociere MSC sono anche una formula di vacanza estremamente sicura grazie a un protocollo per la sicurezza e la salute molto articolato e dettagliato varato dalla Compagnia, che tra le numerose misure prevede ad esempio il tampone per tutti coloro che salgono a bordo della nave, con l’obiettivo finale di far trascorrere a tutti gli ospiti una vacanza all’insegna del relax, del divertimento e senza preoccupazioni.