Ibrahimovic 'Button' trascina il Milan

Il raddoppio arriva nella ripresa al 51' con Ibra che trasforma il calcio di rigore, propiziato da Bennancer che viene atterrato al limite dell'area. Per il Bologna la situazione si complica con l'espulsione di Dijk per doppia ammonizione, ma il risultato non cambia più.

- Nel Monday Night il Milan vince 2-0 contro il Bologna dell'ex Mihajlovic. A decidere il match è il solito Ibrahimovic, che in un'intervista si era paragonato a Benjamin Button. La partita si sblocca al 35', con lo svedese bravo a schiacciare di testa il cross di Theo Hernandez che batte Skorupsky per l'1-0.