Governo, Conte: "Nessun rimpasto se rientro a scuola sarà problematico"

(Agenzia Vista) Roma, 09 settembre 2020 - A Palazzo Chigi la conferenza stampa del presidente del Consiglio Conte, Giuseppe Conte, sulla scuola. Con lui la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, il ministro della Salute Roberto Speranza e la ministra dei Trasporti Paola De Micheli. Così il presidente: "All'orizzonte non mi aspetto nulla, cosa pensa che il 15 ci riuniamo per valutare il rimpasto? Assolutamente no. Il Governo ogni giorno si assume la responsabilità delle proprie decisioni". /