ROMA - Il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia non esclude una proroga dello stato di emergenza a causa dell'incremento dei contagi da Coronavirus. "Faremo una discussione in Parlamento, ma mi pare inevitabile", ha sostenuto Boccia. Poi, in merito ad un lockdown generale, Boccia ha aggiunto: "E' da escludere. Ma nessuno ha la sfera di cristallo".